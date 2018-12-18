فضل شاكر يستعد لطرح (يلا مع السلامة

أعلن الفنان اللبناني محمد شاكر، نجل المطرب اللبناني فضل شاكر، عن طرح أحدث ألبوم لوالده، للجمهور، قريبًا، والذي كشف عن اسمه، حيث يحمل الألبوم الجديد للفنان فضل شاكر، اسم (يلا مع السلامة).

وقال محمد شاكر، (يلا مع السلامة قريبًا.. كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع على أباظة.. محمود رمزي)، كما نشر صورة بوستر الألبوم، التي ظهر فيها الفنان فضل شاكر، مرتديًا ملابس باللون الأسود، ومدون في أسفلها اسم الألبوم، جسب موقع اليوم السابع.