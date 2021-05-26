فضيحة جديدة.. تحرش محمد سامي بنجلاء بدر وهذه الحقيقة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحرش المخرج المصري محمد سامي بالفنانة المصرية نجلاء بدر خلال تصوير مسلسل "حكاية حياة" عام 2013.

انتشرت الأخبار بعدما خرجت فتاة تدعى منة فايد زاعمةً أن نجلاء بدر تعرَّضت للتحرش أثناء تدريبها على الإخراج في مسلسل "حكاية حياة"، حيث شاركت منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" كشفت من خلاله اسلوب سامي الوقح في التعامل وطريقة تعامله مع طاقم العمل، واستذكرت موقف تحرض نجلاء للتحرش، فكتبت: "في نفس الأوردر اتحرش بنجلاء بدر في اوضته ولما اتخضت قالها ايه متلمستيش قبل كده؟".

رد نجلاء بدر على خبر التحرش

إلَّا أن نجلاء بدر نفت ما أشيع وأوضحت أن الفتاة تبحث عن الشهرة، وقالت: " "هناك أشخاص يريدون أن يتصدروا الترند على حساب غيرهم؛ لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم".

أشارت بدر أن الأخبار غير صحيحة وفي حال حدث ذلك كانت لتتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيليلة، وقالت: "لو كان محمد سامي قد اقترب مني، لتحدثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية".

خلاف محمد سامي وغادة عبد الرازق

ويذكر أن سامي كان على خلاف مع عدد كبير من النجوم من بينهم غادة عبد الرازق، التي أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه قام سامي بمسكها من ملابسها وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.

وعادت وأضافت غادة تفاصيل خلال عام 2014 تقريباً أن محمد سامي شتمها بوالدتها ومن ثم أمسكها من ملابسها مما تسبّب في تمزقها وكشف جزء حساس من جسدها في الشارع.