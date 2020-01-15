نشوى مصطفى تعتمر و تدعو بالرحمة لهؤلاء الفنانيين

شاركت الفنانة نشوي مصطفى جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستجرام) خلال أدائها مناسك العمرة.

وظهرت نشوى مصطفى، وهي ترتدي الحجاب، مع عباءة سوداء، من داخل الحرم المكي أثناء أدائها مناسك العمرة وخلفها الكعبة المشرفة.

وعلقت نشوى مصطفى علي الصورة قائلة: (الحمد لله رب العالمين.. اللهم تقبل يا رب).

كما و شرت نشوى ، صورة من أمام الكعبة، لورقة مكتوب عليها أسماء 10 نجوم رحلوا عن عالمنا، أهدتهم عمرة خلال تواجدها بالحرم، وهم (هيثم أحمد زكي، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، نور الشريف، محسن حلمي، سناء يونس، سعاد نصر، عزت أبو عوف، طلعت زكريا).

وعلقت على الصورة كاتبة: (ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور).

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر (انستجرام) وجاءت التعليقات بين (ربنا يتقبل) ، (ماشاء الله منوره)، (الله اكبر ماشاء الله) و (عمره مقبوله إن شاء الله).