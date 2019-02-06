فعاليات أسبوع دبي للمطاعم!

​أسبوع دبي للمطاعم

تذوقوا أشهى المأكولات لأبرز المطاعم في دبي بأسعار مخفضة خلال أسبوع دبي للمطاعم. ضمن فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، ستقدّم العديد من المطاعم في دبي قائمة من ثلاثة أطباق مقابل 199 درهم فقط للشخص.

وقد حضرت مطاعم مثل "كارنفال باي تريسند"، و"جيا"، و"أوتيل كارتاجينا" وغيرها أطباقاً مميزة ليتمكّن الذواقة من تجربة نكهات عالمية.

احجزوا طاولتكم مسبقاً لتجربة إبداعات أمهر الطهاة في دبي. أسبوع دبي للمطاعم من تقديم بنك الإمارات دبي الوطني وفيزا وبالتعاون مع "ريزيرف أوت".