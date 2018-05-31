أبرز 7 نشاطات خلال نهاية الأسبوع في دبي

سبع فعاليات لتعيشوا أجمل الأوقات في رمضان Shutterstock

عيشوا روح الشهر الفضيل في دبي خلال الـ72 ساعة القادمة، مع تحديات رياضية، وتجارب ثقافية، وإفطارات فريدة، وبعض التسوق. إليكم خياراتنا لأفضل سبع نشاطات.

شاهدوا عرض برج خليفة المبهر

لا تفوتوا الأمسية الأخيرة للعرض الضوئي الرائع الذي سيضيء برج خليفة، البرج الأطول في العالم هذا الخميس. تأملوا كيف ستحوّل فرقة "فريليوزن" المجرية للرقص ثلاثي الأبعاد السماء إلى لوحة فنية. لا شك في أن المنصة الفنية المتحركة ثلاثية الأبعاد ستبهركم، لذلك، استمتعوا بهذا العرض الرائع مع العائلة والأصدقاء!

التاريخ: 31 مايو 2018

المكان: برج خليفة

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تحدوا أنفسكم وتخطوا العوائق

يُعد تحدي ند الشبا المسائي أحد أبرز الفعاليات الرمضانية في دبي، حيث يمكنكم أن تعيشوا الأجواء الحماسية وتشجعوا فريقكم المفضل. يُقام تحدي العوائق هذا مساءً، ويتطلب من المشاركين الزحف والتسلق والتأرجح وتحدّي ذاتهم ليفوزوا بهذه الفعالية المليئة بالنشاطات البدنية، والمحملة ببعض الرمال... والكثير من المرح.

التاريخ: 31 مايو و2 يونيو 2019

المكان: مجمع ند الشبا الرياضي

التذاكر والتفاصيل

احصلوا على تجربة تسوّق مميزة

ابدأوا بالتحضير لهدايا العيد لأصدقائكم وعائلاتكم خلال نهاية الأسبوع والتي ينطلق خلالها سوق رمضان الكبير في نسخة هذا العام والتي ستكون أفضل وأكبر من السابق. يمكنكم خلال المعرض شراء الأزياء والأكسسوارات والعطور التقليدية وألعاب الأطفال وأن تختاروا من ضمن مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية المشاركة. وسيتمكن الأطفال أيضاً من الاستمتاع بوقتهم في منطقة الألعاب ومنصات الطعام الخاصة بهم.

التاريخ: 31 مايو - 11 يونيو 2018، 3 بعد الظهر - 11 مساءً

المكان: قاعة الشيخ راشد، مركز دبي التجاري العالمي

التذاكر والتفاصيل

تعلموا تحضير الإفطار على الأصول

تعلموا أصول تحضير الإفطارات خلال الشهر الفضيل في إحدى حصص الطهي الرمضانية في "توب شيف دبي". خلال الحصة والتي تمتد على مدى ساعتين، ستتمكنون من صقل مهاراتكم في الطهي، وتعلّم تحضير مائدة إفطار من ثلاثة أطباق. استفيدوا من نصائح وأسرار الشيف، وطبقوا هذه الوصفات في البيت لتبهروا عائلاتكم وأصدقائكم.

التاريخ: 2 يونيو 2018، 5 مساءً

المكان: استيديو "توب شيف"

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تأملوا الفنون الإبداعية

يعود المعرض الرمضاني السنوي "رمضانيزيشن" إلى صالة "ذا غاليري أوف لايت" للفنون في مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون. وسيتمكن عشاق الفن من الاطلاع على الأعمال الفنية المشاركة في هذا المعرض الجماعي. ويسلط المعرض الضوء على المجتمع الفني في دبي، حيث يقدّم الفنانون المشاركون أعمالاً تجسّد معنى شهر رمضان الكريم بالنسبة إليهم. لا تفوتوا هذه الفعالية الرائعة لتعيشوا روح وثقافة الشهر الفضيل.

التاريخ: 14 مايو - 17 يونيو

المكان: "ذا غاليري أوف لايت"، مسرح دبي الاجتماعي ومركز الفنون (دكتاك)

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عيشوا الأجواء الرياضية

خصصوا بعض الوقت للنشاطات الرياضية خلال رمضان وتوجهوا إلى عالم دبي للرياضة، والذي يمتد على مساحة أكثر من 25 ألف متر مربع في صالات داخلية مكيفة مخصصة لهذا الفعالية. توجهوا مع أصدقائكم للمشاركة في مباراة كرة قدم أو كرة سلة، أو ادخلوا صالة النادي الرياضي، أو جربوا حصة محاربي النينجا، أو منطقة الجمباز، وغيرها الكثير.

التاريخ: 17 مايو - 8 سبتمبر 2018

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

التذاكر والتفاصيل

اختبروا قيادة السيارات السريعة

خلال نهاية الأسبوع، بإمكان عشاق السيارات والسرعة قيادة سيارات الـ"سوبر كار" على حلبة دبي أوتودروم. عيشوا تجربة قيادة سيارة فيراري جي تي بقوة 570 حصان الرائعة، أو سيارة ماكلارين سبرينت بقوة 625 حصان، وتعلموا أصول "الدريفت: من خلال "تجربة الدريفت للمرة الأولى"، أو اشتركوا بدرس لتعلّم القيادة السريعة بسيارة "أودي ار 8" V10 الرائعة، لمدة نصف يوم.

التاريخ: 1 مايو - 31 ديسمبر

المكان: دبي أوتودروم

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