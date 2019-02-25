فلاش باك: فيديو نادر تظهر فيه نيكول سابا خلال مشاركتها في ملكة جمال لبنان عام 1997
نيكول سابا
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم ونادر، تظهر فيه الفنانة اللبنانية نيكول سابا أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 1997، حيث تفاجأ العديد ممن تابع المقطع بالفرق المذهل في الشكل والاختلاف الكبير الذي حدث بعد مرور كل هذه السنوات.
وتظهر نيكول في الفيديو وهي على خشبة المسرح تقوم بإجابة السؤال الذي وجهه لها الصحفي الرّاحل جبران تويني، وهو أنه ماذا يمكنها أن تصف لبنان أو ما رسالتها عن لبنان للخارج في حال نالت اللقب، فكان ردها أن لبنان بلد الفرص ودليل على ذلك تواجدها في مسابقة ملكة جمال لبنان.
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على صعيد آخر، انتشرت الكثير من الشائعات والأقاويل في الآونة الأخيرة عن احتمالية مشاركة نيكول سابا مع الزعيم عادل إمام في مسلسله القادم "فالنتينو" والذي من المقرر أن يتم عرضه في موسم رمضان 2019.
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