فلة الجزائرية تكشف عن علاقة جمعتهما و الشاب خالد يرد بصورة

يبدو أن الفنانة الجزائرية فلة لم تنسى حبّها الأول الفنان الشاب خالد، بعدما كشفت عن حبها له خلال إحدى المقابلات التلفزيونية. ورد خالد حاسما معلنا غلق صفحات الماضي وإعلانه عن حبه لزوجته وأم أولاده الخمسة.

ونشر الشاب خالد، صورة برفقة زوجته، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عقب تصريح فلة قائلاً:(حبي الأول والأخير هو لزوجتي نور حياتي وأم أولادي أجمل 5 أطفال والذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري.. أحبك يا سميرة)، حسب موقع الفن.

وكانت قد كشفت الفنانة فلة الجزائرية، عن قصة الحب التي جمعتها بالشاب خالد في بداية مشواره الفني، حيث حلت ضيفة في إحدى البرامج على قناة جزائرية، وعرضت مذيعة البرنامج مقطع شاركت فيه الشاب خالد الغناء، لتدخل بعدها في نوبة بكاء، وتكشف عن بعض التفاصيل والملامح عن حبها للشاب خالد في ذلك الوقت، بينما لم توضح السبب وراء هذا الفراق.