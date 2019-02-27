فلة الجزائرية تثير قلق جمهورها بعد ظهورها بوجه منتفخ وآثار كدمات قوية..(فيديو)

فلة الجزائرية

أصيب جمهور الفنانة فلة الجزائرية بحالة من القلق والترقّب، وذلك بسبب ظهور نجمتهم في حال سيئة من خلال مقطع فيديو من داخل المستشفى تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فلة في الفيديو بوجه متورم ومنتفخ، وعليه آثار الكثير من الكدمات وذلك أثناء تواجدها على السرير في المستشفى، وما زاد قلق الجمهور هو أنها حذفت الفيديو بعد ساعات قليلة على نشره، لكن بعد التحقق من الأمر تبين أنها في المستشفى لإجراء عملية تجميل، حيث ردت فلة على إحدى المتابعات: "ما تخافي يا عمري حنيت للنفخ باش وجعلكم فلتكم..نحبك".

وأيضًا ذكرت تقارير صحفية أن مديرة أعمال الفنانة الجزائرية طمأنت الجميع، مؤكدة أن فلة الجزائرية بحالة جيدة وما حدث لوجهها نتيجة عملية تجميل سابقة والعملية الجديدة هي تصحيح للتأثيرات التي ظهرت في الفيديو.

الجدير ذكره أن البعض خمّن أن تكون هناك احتمالية لتعرض الفنانة فلة الجزائرية لاعتداء بالضرب نتيجة مواقفها السياسية ومساندتها للقرار الشعبي بعدم قبول ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.