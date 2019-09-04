فنانة تركية تصدم جمهورها بعد تحولها إلى ذكر!

صدمت الفنانة التركية ايبيك ايسين الشارع التركي وزملائها في عالم الفن، بعد إعلانها إجرائها عملية تحويل جنس من أنثى إلى ذكر، وكشفت الفنانة التركية التي اختارت لنفهسا اسم جديد وهو أطلس كاران لعدد من الصحف التركية عن تحولها بشكل كلي إلى ذكر.

وجاء هذا الخبر بعد غياب سنتين للفنانة ايسين عن الإعلام والتلفزيون والتي سبق وأن شاركت في مسلسل "علاقات معقدة" حيث جسدت دول جوليندام في المسلسل، لتؤكد أن سبب غيابها هو عملية قايمها بهذا التحويل.

وأثار هذا الخبر صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار هذه النوعية من العمليات مؤخرًا بشكل كبير في تركيا، بالرغم من رفض الكثير لهذا النوع من العمليات.

وحول هذا الأمر كشف أطلس والذي كان في السابق يُدعى ايبيك ايسين في حوار مع أحد المواقع الاخبارية التركية انه بدأ عملية التحول منذ أربع أعوام تقريبًا، إلا أنه أجرى العملية منذ ما يقارب العامين، وعن سبب اخفائه هذا الأمر طوال هذه الفترة، قال أطلس أنا ذكي، أردت استكمال الأمر بشكل كامل بعيدًا عن الإعلام والصحافة، وأنا سعيد بهذا التغيير، لأني شعرت نفسي رجلًا منذ الطفولة.

للمزيد من قسم مشاهير تركيا: