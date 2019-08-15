فهرية تظهر بوزن زائد خلال عطلتها مع زوجها بوراك.. وتسريب صورة لطفلهما "كاران"!

رصدت عدسات المصورين الثنائي الفنان التركي بوراك أوزجفيت وزوجته فهرية أفغان خلال قضائهما عطلة عيد الأضحى المبارك في بودروم، وفي إحدى الصور ظهرت أفغان مُرتدية طقم باللون الأحمر مكون من بلوزة وبنطلون، فيما ظهر أوزجفيت بملابس البحر.

وبدت أفغان وقد اكتسبت الكثير من الوزن الذي يبدو أنها لم تستطع التخلص منه بعد إنجابها طفلها الأول، بالمقابل وبعدما التقط أوزجفيت عدد من الصور لزوجته، ظهرت بعدها وقد خلعت ملابسها واتجهت للسباحة.

وفي صورة ثانية استطاع من خلالها المصور رصد انعكاس صورة طفل أوزجفيت وأفغان الأول "كاران"، والذي كان معهما في الرحلة إلى انه بقي تحت رعاية المربية في محاولة من النجمين إبقائه بعيدًا عن عدسات المصورين.

وفور تسريب صورة الطفل "كاران" انتشرت عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بكثرة، وحتى اللحظة لم يصدر أي رد فعل رسمي من الزوجين فهرية وبوراك حول تسريب صورة ابنهما، وفيما إذا سيقرران اللجوء للقضاء ومحاكمة المصور الذي التفط الصورة وقام بتسريبها، خصوصًا أنهما حرصا على إبقاء طفلهما وحياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والصحافة.

وعلى الصعيد الفني قررت الفنانة التركية فهرية أفغان الابتعاد عن الحياة الفنية والتمثيل من أجل الاعتناء بطفلها والتفرغ له.

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