هازال كايا تُدافع عن توبا بيوكستون بعد تعرض الأخيرة لهجوم من قبل الصحافة!

نشرت إحدى الصحف التركية خبر عن شراء الفنانة توبا بيوكستون فيلا فخمة في العاصمة الفرنسية باريس بقيمة 7 ملايين، وتساءلت الصحيفة ضمن الخبر عن كيفية شراء توبا لهذه الفيلا باهظة الثمن، ومن أين تمتلك هذه المبالغ الضخمة.

هذا المقال أثار غضب النجمة التركية هازال كايا والتي اعتبرت ما كُتب به تدخل في حياة زميلتها بيوكستون، فكتبت مُعلقة على الخبر عبر حسابها في تويتر: " ماقلة الادب هذه؟؟ باي مناسبة تكتبون هكذا خبر؟ منذ سنوات تعمل بعرق جبينها وامام اعيننا وكسبت الاموال وايضا يبدو انها امراة شابة قامت باستثمارات صحيحة .. عندما يشتري الرجل سيارة جديدة تقولون عنه اشترى لعبته الجديدة؟ خيرا ماهذا " وأضافت: "يجب عليكم تعديل لغتكم واسلوبكم يجب عليكم ان تلاحظو العنف الذي تمارسوه .. نتيجة اللغة التي تستعملوه كاعلام سيكتب وسيرسم لأيام .. لا تعرفون يجب ان تقرأو وتتعلموا هذا عملكم".

فيما تلتزم النجمة التركية توبا بيوكستون الصمت حول هذا الخبر فيما إذا كان صحيحًا، وحول المقال ككل وصياغوة الخبر بهذه الطريقة حتى اللحظة.

وعلى صعيد مختلف قررت الفنانة هازال كايا الابتعاد عن الفن خلال الفترة المقبلة حتى تضع مولودها الأول من زوجها الفنان والمخرج علي أتاي.

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