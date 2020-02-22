فنانة تكشف انها حماة قصي خولي و تستعد للسفر لابنتها

قلبت الفنانة التونسية الشعبية أمال علام الأجواء، باعترافها الصريح على الهواء بأن الفنان قصي خولي هوزوج ابنتهاوأنها جدة طفله الوحيد.

و كشف البرومو الخاص بحلقة أمال علام في برنامج (فكرة سامي الفهري) الذي يقدمه الإعلامي هادي الزعيم، اعتراف الفنانة الشعبية بأنها حماة قصي خولي .

وظهر في الإعلان لحظة مفاجأة أمال علام الجميع بكشفها هوية زوج ابنتها المقيمة في أمريكا وهو قصي خولي، فحاولت التهرب من الإجابة في البداية مغادرة مقعدها عندما طرح عليها السؤال غير المتوقع، إلا أنها في نهاية الأمر أكدت المعلومة بأنها جدة طفل الفنان السوري، وأنها الآن تكشف سراً حاول الجمهور معرفته منذ فترة، حسب موقع مجلة ليالينا.

ويأتي اعتراف أمال علام بعد يوم واحد من خروج سيدة تدعى مديحة الحمداني في فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل، أشارت فيه بأنها أم طفل قصي خولي وأخذت تتهمه بإهمال طفله وعدم الاهتمام بهما مثلما صرح في برنامج سابق.

وأشعلت مديحة الحمداني الموقف بتهديدها الصريح لقصي خولي، بكشف المستور في حالة لو خرج مجدداً وأخذ ينشر الأكاذيب حول علاقته الجيدة بابنه.

وفي ضات الصلة، أكدت فالفنانة لمجلة (سيدتي) أنها ستسافر إلى أمريكا للاطمئنان على ابنتها وتقديم الدعم لها في محنتها.

وحتى الآن لم يخرج قصي خولي ويرد على هذه الاتهامات ضده، متجاهل الموقف برمته ومواصلاً مهامه الفنية والاجتماعية التي آخرها ظهوره في حفل (صناع الأمل) الذي أقيم بالأمس 20 فبراير/شباط في دبي.