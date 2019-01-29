هيثم أحمد زكي

بعد أن قرر الفنان هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي أن يكمل ما بدأه والده ويقدم الجزء الثاني من الفيلم الشهير "كابوريا"، بدأت الانتقادات تنهال عليه من كل صوب واشتعلت حرب التصريحات بين صناع الفيلم الفيلم الأساسيين والصناع الجدد.

فقامت الفنانة سحر رامي زوجة الفنان الراحل حسين الإمام الذي شارك في بطولة الفيلم آنذاك، بتوجيه انتقادات وتهديدات بمقاضاة هيثم وصناع الجزء الثاني في حال استغلوا اسم الفيلم دون أن يدفعوا حق الأداء العلني الذي ينص عليه القانون.

وقالت سحر رامي أن هيثم أحمد زكي لا يحق له تقديم فيلم بنفس الأسم دون الرجوع إليها، مشيرة إلى أن الامور ليست بتلك البساطة، فعليه أيضًا أن يرجع للسيناريست عصام الشماع، ويقوم بسداد قيمة الحقوق الأدبية للاسم ومن ثم من الممكن أن يتم قبول تقديمه للجزء الثاني.

الجدير ذكره أن الفنانة رغدة بطلة فيلم "كابوريا" خرجت أيضًا بتصريح أكدت فيه أنها لن تقبل أبدًا أن تكون ضيفة شرف في الجزء الجديد في حال تم عرض ذلك عليها، وعلقت على الأمر أنها ليس لديها أدنى فكرة عن ماهية العمل والفكرة التي ينوي هيثم أحمد زكي تقديمها.

للمزيد من قسم الترفيه اضغط هنا