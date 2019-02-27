محمد رمضان

تطبيقًا لمثل الشجرة المثمرة تُرمى بالحجارة، تعرّض الفنان محمد رمضان لهجوم وانتقاد قاسي من قبل الفنانة المصرية انتصار، التي أعربت خلال مقابلتها مع الإعلامي عمرو الليثي عن رأيها حول نجومية واحتلال رمضان للقب "نمبر ون".

وقالت الفنانة انتصار عن محمد رمضان أنه لا يمكنه أن يعتبر نفسه "نمبر ون"، لأن هناك الكثير من النجوم الذين احتلوا هذه المكانة لسنوات طويلة، مثل الزعيم عادل إمام بحسب رأيها، وسمير غانم وعلى مستوى السينما كريم عبد العزيز وأحمد عز وغيرهم.

وأضافت انتصار خلال حديثها أن رمضان يتوجب عليه أن يتوقف عن عرض ونشر ما يحدث في حياته الشخصية، لأن الغموض أحيانًا يكون أفضل، وكلام الشخص عن نفسه كثيرًا يعتبر شيء مزعج بالنسبة لها.

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة المصرية انتصار كانت مشاركتها في مسلسل النجم أمير كرارة "كلبش 2" كضيفة شرف، بالإضافة إلى الفيلم الجديد مع النجم أحمد آدم "قرمط بيتقرمط" بدور المعلمة بطة.