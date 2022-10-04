فنان سوري شعبي يشعل أجواء أسبوع الموضة في باريس (فيديو)

يحظى الفنان السوري الشعبي عمر سليمان بشعبية كبيرة في الدول الأوروبية، فرغم أنهم لا يفهمون اللغة التي يغني به، إلًّا أن موسيقاه والحالة الحماسية التي يجلبها على خشبة المسرح تشعل داخل الحضور طاقة رهيبة من الحماس.

عمرو سليمان يغني في أسبوع الموضة بباريس

ومؤخرًا، أحيى الفنان السوري حفلًا غنائيًا لصالح دار الأزياء الإسبانية "بالنسياغا" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحفل، ظهر فيه الجمهور يرقصون ويهتفون وهم في حالة من النشاط والمرح على أنغام أغانيه الشعبية السورية.

واعتمد سليمان إطلالته المعتادة في حفلاته الغنائي، حيث ارتدى دشداشة باللون البيج، وحطة وعقال، بينما غطى عينيه بنظارات شمسية.

مغني أعراس سوري يشارك في حفلة بالنسياقا ضمن أسبوع باريس للموضة. pic.twitter.com/YBrJSfdeeP — Celebs Arabic (@CelebsArabic) October 3, 2022

من هو عمر سليمان؟

صاحب اغنية "ورني ورني" الشهيرة من مواليد بلدة راس العين في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، ولقد سطع نجمع بشكل غير مسبوق عندما شارك في حفل جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاثة مغنين عالميين هم: جيمس بلانت، وموريسي، وجاك باغ".

ونظرًا للشهرة الكبيرة التي حصدها في الدول الأوربية والأمريكيتين وكندا، تعاون سليمان مع مغنين عالميين من أجل تسجيل أغانِ اشتهرت عالميًا مثل أغنية "كريستالاين" بالتعاون مع المغنية المشهورة "بيورك"، كما استعانت به فرقة "سي دي سي" الأسترالية لتسجيل أغنية.

ويغني سليمان بلهجته الشاوية والعراقية، مع إضافة بعض الكلمات الكردية، حيث خلق هذا المزيج من تنوع القوميات واللهجات في الشمال الشرقي من سوريا.

ومن أشهر أغانيه البسيطة التي تناسب الأعراس الشعبية: "خطابة.. خطابة"، و"جاني"، و"لخاطري لا تزعل"، و"الطول خيزرانة"، و"حرام"، و"ورني ورني"، وغيرها الكثير.

والجدير بالإشارة إليه أن سليمان قدَّم حفلات ضخمة بمساعدة عدد محدود من الآلات الموسيقيى في أضخم ستادات ومسارح العالم ببريطانيا واستراليا وكندا والسويد وغيرها.

