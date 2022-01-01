فنان عراقي يعلن عن مقتل ابنه الوحيد في امريكا



أعلن الفنان العراقي صاحب شاكر عن مقتل ابنه الوحيد كرم في ولاية ميشيغان الأمريكية بعد تلقيه رصاصة في الرأس دون أن يكشف اي تفاصيل اضافية عن الحادث

صاحب شاكر ينعى ابنه الوحيد

ونعى الفنان العراقي عبر حسابه الخاص في فيسبوك ابنه الوحيد وكتب معلقًا: " اقرأوا الفاتحة لولدي ..وافته يد المنون ليتركني وحيداً"، وتلقى الفنان الكثير من كلمات الدعم والرثاء

من هو صاحب شاكر

هو فنان عراقي ولد عام 1962 في محافظة النجف، وتخرج من معهد الفنون الجميلة من قسم الدراسات المسرحية، ويتواجد حاليصا في ميشيغان من اجل دراسة الإعلام في كلية هنري فورد

بدأ مشواره في الإعلام من عام 1979 كمذيع ومقدم برامج اذاعي في اذاعة صوت الجماهير واذاغة بغداد واستمر في هذا العمل لمدة وصلت إلى 6 سنوات وشارك كممثل في عدد من المسلسلات والأفلام السيمائية من ابرز اعماله اربعة على الطريق، فيلم الانفجار