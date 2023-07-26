فنان مصري يثير الجدل بوصول ترافيس سكوت إلى الأهرامات.. والشركة المنظمة تنفي

أحدث الشاعر الغنائي خالد تاج الدين حالة من الجدل بنشره صورة لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من أمام الأهرامات عبر حسابه في "فيسبوك"، رغم سحب نقابة المهن الموسيقية ترخيص الحفل الغنائي المقرر إقامته بتاريخ 28 يوليو الجاري.

ترافيس سكوت في الأهرامات

ورحب تاج الدين بالنجم العالمي، معلقًا: "Welcome to Egypt ـــ مرحبا بك في مصر"؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل حول حقيقة الأمر، إذ كتبت له إحداهن: "هو جه فعلا مصر؟"، ليجيبها: "آه جه".

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها، حذف تاج الدين الصورة من حسابه على الفور.

خسائر بالملايين

من جهتها، نفت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت حة الصورة المتداولة للنجم من أمام ساحة الأهرامات، لافتةً إلى أن البيان النهائي حول مصير الحفل سيصدر اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن إلغاء الحفل سيتسبب في خسائر تتجاوز 300 مليون جنيه.

وصرَّح المهندس محمد سراج، المدير التنفيذي للشركة المنظمة، خلال لقاء له في برنامج "الستات": "إن كان وصل مصر أم لا.. لكن ما أؤكده أن الصورة المتداولة له غير حقيقية".

10 أيام لتجهيز الحفل

وأشار إلى أن عملية التجهيزات للحفل لم تبدأ بعد، فالقرار النهائي لم يعرف، وأضاف: "نحتاج 10 أيام من أجل تجهيزات الحفل، ورغم أنه باقٍ على موعد الحفل 3 أيام فقط، فإننا بحاجة إلى معجزة.

وتابع: إحنا واقفين في النص، مش عارفين نعمل إيه! محتاجين حد يقولنا كملوا أو وقفوا، إحنا خايفين نوقف شغل ناخد الموافقة، أو نكمل شغل ومناخدش الموافقة، إحنا هنحترم القرار أياً كان، إحنا للأسف مضطرين نفضل مكملين لحد ما حد يقولنا وقفوا".