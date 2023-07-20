أسطول سيارات مغني الراب ترافيس سكوت الفارهة

يحظى مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بشعبية كبيرة بالرغم من إثارته الكثير من الجدل، وحقق سكوت ثروة طائلة بسبب حفلاته الغنائية وصلت إلى ما يقارب الـ 60 مليون دولار، مكنته من امتلاك أسطول من السيارات الفارهة يصل سعرها مجتمعة ما يقارب الـ 13 مليون دولار أمريكي.

أسطول سيارات مغني الراب ترافيس سكوت:

تويوتا MR2 - سعرها 23,000 دولار

حصل ترافيس على هذه السيارة من متجر في الحي الذي عاش فيه.



لاند روفر رنج روفر أوتوبايوجرافي - 141,995سعرها دولار

يمتلك سكوت سيارة رينج روفر موديل عام 2018، وهي نسخة أفضل من سيارة ديسكفري، ويتمتع هذا الطراز بعدد من الميزات التقنية المميزة مثل نظام الصوت Meridian مع سعة 29 مكبر صوت، مع نظام الترفيه خاص بالمقاعد الخلفية، مع شاشات مزدوجة 10 بوصة، ونظام كاميرا بزاوية 360 درجة.

فورد رانجر رابتور - 53,455 دولاراً

شوهد مغني الراب الأمريكي أكثر من مرة وهو يقود سيارته فورد رينجر رابتور، وهي شاحنة قوية في الأداء وقابلة للتخصيص بالكامل، وهي مناسبة للمغامرات على الأرض الوعرة.

لامبورغيني هوراكان - 246500 دولار

يمتلك مغني الراب سيارة لامبورغيني هوراكان باللون البنفسجي والأسود، وتأتي هذه السيارة مع لمسة تشبه بسيارة بورش 911 أو ماكلارين.

مرسيدس بنز G500 - سعر 270 ألف دولار

حرص مغني الراب المثير للجدل على اضافة سيارة مرسيدس بنز إلى أسطول سياراته موديل G500 لإكمال الفخامة.

فيراري 488 GTB- سعر 275000 دولار

فيراري 488 GTB هي من قطع Rad وتتميز بلونها البرتقالي المحترق.

لامبورغيني أفينتادور SV - سعر 497000 دولار

اختار ترافيس لامبورغيني أفينتادور SV باللون الشوكلاته البني، يفضل مغني الراب الطلاء اللامع بالحواف البيضاء، وتميزت ديكوارتها الداخلية بالخياطة الناعموة والفاخرة باللون البني.

لامبورغيني أفينتادور SVJ - سعر 600000 دولار



تتميز هذه السيارة بمحرك V12 سعة 6.5 لتراً، ويمكن أن تعمل من 0 إلى 60 في 2.5 ثانية بسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة.

لامبورغيني أوروس منصوري - سعر655000 دولار

خصص ترافيس هذه السيارة إلى تشطيب منصوري الكربوني الكامل، وجاءت السيارة بـ اللون البني الداكن.

مرسيدس مايباخ G650- سعر 1600000 دولار

اشترى سكوت هذه السيارة النادرة بعد نجاخ ألبومه المرشح لجائزة جرامي، غُلفت هذه السيارة بغطاء شيلاك باللون بني الموكا، وتتميز بـ المقاعد القابلة للإمالة والمقاعد الجلدية المبطنة.

بوجاتي شيرون - سعر 5,500,000 دولار

اشترى سكوت هذه السيارة الفارهة عام 2020، تم تضييق الهيكل الخاص بها بهدف تحسين الديناميكا الهوائية، تتميز بالتصميمات الداخلية البسيطة.

فيراري لافيراري أبيرتا- سعر 5,000,000 دولار

يمتلك سكوت سيارة Ferrari Aperta بغطاء أسود ولون كريمي، وتتميز هذه السيارة بأبواب تفتح للأعلى.