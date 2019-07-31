توبا بيوكستون بتسريحة شعر إفريقية في شوارع نيويورك!

تتواجد النجمة التركية توبا بيوكستون في مدينة نيويورك الأمريكية من اجل قضاء إجازتها هناك إلى جانب حبيبها رجل الأعمال اموت أفيرغان.

وعبر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر توبا وهي في أحد مراكز التجميل من أجل تسريحة شعر على الطريقة الإفريقية.

وفي صورة للنجمة التركية بعد خروجها من مركز التجميل بدت في شكل مختلف مع تسريحة الشعر الإفريقية والملابس التي اعتمدتها.

وكانت توبا قد أكدت في وقت سابق للصحافيين أن علاقتها بحبيبها أفيرغان جيدة جدًا ولا يوجد بها أي مشاكل، وياتي تصريح الفنانة التركية هذا بعد انتشار أخبار عبر عدد من الصحف التركية عن خلاف وقع بين بيوكستون وحبيبها على متن إحدى الطائرات الخاصة، وبحسب هذه الصحف فإن توبا فقدت أعصابها ولم تكترث لوجود الركاب الآخرين وقامت برفع صوتها قائلة: سئمت منك.

يُشار إلى أن توبا بيوكستون تعيش قصة حب مع اموت أفيرغان منذ انفصالها عن زوجها الفنان انور صايلاك، وأكدت توبا في أكثر من تصريح صحافي لها أنها وحبيبها لا يفكران بالزواج في الوقت الحالي وأن علاقتهما ممتازة جدًا.

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