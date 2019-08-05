توبا بيكستون بإطلالة بسيطة وغير أنيقة خلال حضورها حفل زفاف!

تواجدت الفنانة التركية توبا بيوكستون المعروفة باسم لميس في الوطن العربي في حفل زفاف ابنة الفنان تامر ليفانت إلى جانب حبيبها رجل الأعمال اموت افيرغان وابنتيها.

وصدمت إطلالة الفنانة التركية في الحفل جمهورها، حيث اختارت فستان بسيط يُناسب الرحلات والشواطيء أو حتى التسوق، كما أبقت على تسريحة الشعر الإفريقية "الجدائل" التي كانت قد اعتمدتها مؤخرًا مع ربطها للخلف.

وتفاعل الجمهور مع الإطلالة البسيطة جدًا، مُعلقين أن بيوكستون بشكل عام لا تهتم بإطلالاتها، ولم تظهر أنيقة سوى مرات قليلة جدًا، وطالبها عدد كبير باستشاره خبراء الموضة والأزياء خاصة عند الظهور في مناسبات عامة وخاصة.

وتفاجأ الجمهور لوجود توأم بيوكستون معها في الحفل إلى جانب حبيبها، خاصة أنها قد تكون المرة الأولى التي تجمع توأم بيوكستون من طليقها الفنان التركي انور صايلاك وحبيبها في مناسبة عامة.

وعلى صعيد مختلف نفت بيوكستون مؤخرًا وجود أي خلافات مع حبيبها أفيرغان مؤكدة ان علاقتهما على أفضل ما يكون وأنهما يقضيان وقت ممتع سويًا، كما نفت جميع الأخبار التي انتشرت حول وقوع خلاف بينهما على أحد الطائرات الخاصة خلال قضائهما إجازتهما الأخيرة، وارتفاع صوتها عليه لحظة شجارهما وقولها له "سئمت منك".

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