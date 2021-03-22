نواف العلي يفقد أعصابه ويشتم المتابعين بسبب طليقته هبة الدري!

تعرض الممثل الكويتي نواف العلي لهجوم كبير من عشاق طليقته هبة الدري من بعد أن أطلت الأخيرة بفيديو تهدد فيه كل من يقترب من أطفالها.

ورد نواف على تعليقات المتابعين بطريقة هجومية ووصفت أيضاً بـ اللاأخلاقية ضمن شتائم متبادلة دفعته في الأخر إلى إغلاق خانة التعليقات.

الأمر كان قد بدأ بعد أن وجهت هبة الدري رسالة شديدة اللهجة جاء فيها "عيالي ما حد يجي صوبهم.. هذه النقطة الوحيدة الي بتكلم فيها"!.

وتابعت الدري وقتها "أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".

يذكر أن خبر الطلاق كان قد أعلنه نواف العلي بمنشور جاء فيه: "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!!

الجملة الأخيرة التي أطلقها طليق الممثلة وقتها لم تعجب البعض واعتبرها الأغلب محاولة إيصال رسالة مبطنة بناءً على تصريحات سابقة لـ هبة أو ربما تحذير بشأن ما ستكشفه الأيام القادمة عن سبب طلاقهما المفاجئ.

وكانت الممثلة المصرية وقتها قد شاركت مجموعة صُور لها مؤخراً أظهرتها بلوك جميل وعلى غير المعتاد من حيث الستايل المتبع، ونالت الصُور إنتشار كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وشاركت هبة أيضاً بوسترات من مسلسلها القادم "مارغريت" الذي سيجمعها بسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد والنجم حسن البلام. وتم تداول ووقتها تعليق بعد ساعات كانت قد أطلقته هبة على آخر صُورة لها بعد أن أرفقتها بتعليق "الصمت في بعض المواقف مهابه"...التعليق جاء كرد على أحد المتابعين الذي علق بـ "مو دايماً"، لترد هبة بـ "مع الناس الي مو محترمه لازم نسكت عشان لا ننزل لمستواهم"!!!.

ما دفع البعض إلى إعتباره بأنه موجه للوضع الحالي الذي تمر به بطلاقها من الممثل الكويتي.

نبذة عن هبة الدري

حاصلة على شهادة بكالوريوس من جامعة الإسكندرية في علوم أمراض الدم الوراثية وهو التخصص الذي يشغلها منذ طفولتها.

بدأت مشوارها الفني بسن صغيرة وذلك عام 1996 في مسرحية عالمكشوف وكانت مشاركتها بأدوار صغيرة، وذلك إلى أن شاركت في مسلسل القرار الأخير حيث بدأت تأخذ أدواراً كبيرة وحققت خلالها نجاح. استطاعت إجادة اللهجة الكويتية نتيجة اختلاطها بالمجتمع الكويتي منذ أن كانت صغيرة بالرابعة من عمرها ومع ممارسة اللهجة باستمرار أصبحت تجيدها جيداً.

كما رفض والديها دخولها للفن في مصر كون الفن هناك يخالف الشروط والقواعد التي تربت عليها وأن الفن الكويتي يناسبها أكثر.



حياتها الأسرية

أعلنت عن زواجها من الممثل نواف العلي في ديسمبر 2012، وفي يناير 2014 أنجبت ابنهما الأول بدر، وفي 28 نوفمبر 2017 أنجبت ابنهما الثاني فهد.. وفي فبراير 2021 أعلن عن أنفصالهما

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