نانسي عجرم تطلق هدية عالمية بمناسبة عيد الأم...وتهيمن سيطرتها على السوشال ميديا!

"كل شي بيطلع من القلب بيوصل للقلب"!

هذا هو الشعار الذي اعتمدته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال مسيرتها الفنية التي شكلت حالة لا مثيل لها منذ لحظة دخولها للفن وصولاً ليومنا الحالي. أم البنات قررت أن تخوض التحدي خلال الفترة الحالية التي تصادف عيد الأم، ولأنها لا تهاب المنافسة أطلقت فيديو كليب "إمي" والذي اُعتبر هدية منها لوالدتها ولجميع الأمهات في العالم.

منذ لحظة إطلاق العمل تمكنت فيديوهات عجرم واسمها من تصدر الترند عبر تويتر وتيك توك إضافةً إلى مواقع الإستماع وعلى رأسها تطبيق أنغامي، الأمر لم يتوقف هنا بل تمكنت أيضاً من التواجد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عالمياً عبر يوتيوب وتحقيق أكثر من 2.5 مليون مشاهدة خلال يومين.

أغنية #إمي تواصل التصدر في الترند العالمي وتنتقل من المرتبة ال٣٠ للمرتبة ال٢٤ بإتجاه الصدارة 💪🏼 @nancyajram https://t.co/PJMJTPn22V pic.twitter.com/NdxsmmTbi3 — Abood 🐍 (@aboodshoubaki) March 21, 2021

الفنانة التي كانت قد اختيرت عالمياً كـ أفضل فنانة عربية من قبل الإعلامية أوبرا وينفري حققت أكثر من 4.8 مليون مشاهدة عبر انستقرام الذي تسيطر عليه تماماً بأكثر من 30 مليون متابع.

اغنية #إمّي تتصدر المرتبة الأولى والاكثر استماعاً في جميع الدول العربية علي تطبيق انغامي❤️ @NancyAjram pic.twitter.com/GRe8bvN9JK — #NancyYTLive Nur❤️ (@nancyajram_nur) March 21, 2021

مشاهير العرب تفاعلوا مع أغنية نانسي بشكل كبير ومن بينهم الممثل اللبناني باسم مغنية، الإعلامية المصرية لميس الحديدي، الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود إضافة إلى الفاشنيستا أمل الأنصاري وغيرهن.

نجاح الأغنية الجديدة لم يتوقف على العالم العربي، فقد بادر جمهور الفنانة في بلاد أندونيسيا إلى ترجمة الأغنية بلغتهم الخاصة وهو أمر متوقع من فنانة لم يقتصر نجاحها يوماً على العالم العربي فقط.

العمل المتكامل والذي مثل بصمة قوية كان من كلمات الشاعر أميل فهد، وألحان يحيى الحسن، أما التوزيع فكان من نصيب باسم رزق، والإخراج شهد بصمة المبدع سمير سرياني، وتواجد في الفيديو كليب السيدة ريموندا عون والدة النجمة اللبنانية التي عبرت عن فرحتها عندما سمعت كلمة ماما لأول مرة من نانسي في مرحلة الطفولة.

من جهة أخرى، ما زالت نانسي عجرم تعمل على ألبومها القادم والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر وإلا الآن ما زال غير مححد تاريخ الإصدار بسبب الأوضاع السياسية في العالم وجائحة كورونا التي سببت خسائر كبيرة في العالم.

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