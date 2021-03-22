فوز الفهد تنفعل وترد الصاع صاعين لأحد المشاهير الذي صرح: "تستاهلين نعال على قصتك"!

ردت الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد على أحد مشاهير السوشال ميديا الذي وجه لها كلام شديد اللهجة وهاجمها بطريقة بشعة.

ووجه الشاب كلامه بطريقة غير مباشرة لـ فوز الفهد بالتحدث عنها كأنها شاب واصفاً إياها بالمنافقة وجاء في الفيديو تحديداً "وش علاقتها بالأعمال الإنسانية؟ هاذي حدها مول تتمشى فيه...لما شافت قضية الأم الأردنية الي بنتها رافعة عليها قضية قالت أنا مستعد أدفع أحل موضوعها..في بالكويت يا فواز عوائل بدون مو لاقين ياكلون ليه ما ساعدتيهم؟!...قضية الأردنية بعيدة عنك يا منافقة انتي تستاهلين نعال على قصتك"

ولم تلتزم فوز بدورها الصمت وشاركت فيديو ردت فيه الصاع صاعين جاء فيه "انت شفت ويهك قبل ما تتكلم.. انت حدك تابعني وتشوف وين قاطة فلوسي والي هي مو شغلك إن شاء الله أحرقها...صرنا بـ 2021 للحين في ريايل يطلعون يسبون البنات نعال على وجهك مو عليا".

وتابعت فوز "يا جاهل يا سخيف طالع تتكلم عن واحد على أساس...انت قد الكلام جيب سيرتي"!

عصبية الفاشينيستا فوز الفهد من أحد المتابعين تبدو بسبب هرمونات الحمل 😅 pic.twitter.com/D0lcCa4AUZ — Turkey News AR ➐ (@TurkeyNewsAR) March 21, 2021

وقف الجمهور بدوره بصف فوز بالكامل واكدوا أن ما فعله الشاب لا يجوز وما هو إلا قلة رجولة منه وكان من بين التعليقات "ماله دخل مين تساعد ولا لا جد كلامه واسلوبه قلة ادب".

وجاء في تغريدة أخرى "احلى شي اقوم عليه فوز الفهد وهي لاعنه خير ذاك النعال حرفياً حيلك فيه ياروحي اف اعشقققهاااا"...وجاء في تغريدة أخرى "زين سوت فيه والله ناس وقحه .. هي حره تساعد منو وتخلي منو صج ان اخوانا البدون محتاجين بس فوز الفهد او غيرها حر بماله وفي اسالي بالنصيحه وبعدين من قال ان المشاهير ما يعرفون الصدقه كثير منهم فيهم خير بس للاسف المجتمع يشجع الجانب السلبي دايماً ويدعمه وينشره".

زين سوت فيه والله ناس وقحه .. هي حره تساعد منو وتخلي منو صج ان اخوانا البدون محتاجين بس فوز الفهد او غيرها حر بماله وفي اسالي بالنصيحه وبعدين من قال ان المشاهير ما يعرفون الصدقه كثير منهم فيهم خير بس للاسف المجتمع يشجع الجانب السلبي دايماً ويدعمه وينشره — اللهم ارحم أمـي “❤️” (@he_alkh) March 21, 2021

يذكر أن فوز كانت قد أعلنت خبر حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال عبد اللطيف الصراف منذ أيام قليلة بحفل اقتصر على العائلتين، وقد تلقت هدايا ثمينة من زوجها التي كانت عبارة عن خاتم ألماس أصفر من دار (GRAFF) العالمية وصل سعره لـ 2.255.400 مليون ريال سعودي، وأقراط من الألماس وصل سعرها تقريباً لـ 285.045 ألف ريال سعودي.

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