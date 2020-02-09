فوز العتيبي تهاجم أجهزة  الأمن السعودية بسبب الفاشينيستا ديانا الزين

انتقدت الناشطة السعودية فوز العتيبي عدم قيام الأجهزة الأمنية السعودية بمعاقبة مصممة الأزياء اللبنانية ديانا الزين، بسبب ارتدائها ملابس جريئة أثناء جولتها الأخيرة بالرياض، موضحة أن القانون لا يطبق إلا على السعوديات فقط.

وقالت فوز العتيبي عبر حسابها الشخصي على "تويتر": "‏السلام عليكم، إخواننا في النيابة العامة، وكلنا أمن، هذي صور المصممة اللبنانية ديانا الزين في الرياض.. هل سيتم رصد مخالفة الذوق العام باسمها وتغريمها مثل السعوديات اللي غرمتوهن ولا النظام ما يطبق الا على السعوديات؟".

السلام عليكم اخونا في #النيابه_العامة و #كلنا_امن هذي صور المصممه اللبنانية #ديانا_الزين في #الرياض

هل سيتم رصد مخالفة #الذوق_العام بإسمها وتغريمها مثل السعوديات اللي غرمتوهم ولا النظام مايطبق الا على السعوديات ؟!@bip_ksa @kamnapp pic.twitter.com/ZYg8hERIgf — فوز العتيبي (@zooztox) February 8, 2020

وكانت الناشطة السعودية فوز العتيبي، قد أثارت الجدل بعد نشرها صورة جريئة لها مع زوجها عبر ”تويتر“، تعرضت بسببها لهجوم شرس من قبل المتابعين.

ونشرت العتيبي صورة وصفها متابعون بأنها "خادشة للحياء" عبر حسابها على "تويتر" ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل وصفه متابعون بأنه ”مثير“، فيما علقت هي عليها قائلة: "الصورة عجبتني".

لكن ما إن نشرت العتيبي الصورة حتى انهالت ردود الفعل الحادة عليها من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذا السلوك منافيًا للعادات والتقاليد السعودية.

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