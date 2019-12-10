مشهد إعدام "طومان باي" في ممالك النار يُثير ضجة واسعة!

انتهت يوم أمس أحداث المسلسل التاريخي "ممالك النار" والمكون من 14 حلقة ويعرض على قناة ام بي سي، واستطاع المسلسل منذ بداية عرضه من إثارة الجدل وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

وشهدت الحلقة الـ 14 والأخيرة يوم أمس العديد من الأحداث المميزة والحماسية، إذ يتمكن السلطان سليم الأول "الفنان السوري محمود نصر" من دخول القاهرة بعد عدة مواجهات مع السلطان المملوك طومان باي "الفنان المصري خالد النبوي"، ليبدأ بعدها سليم الأول بمساومة طومان باي من أجل تسليم نفسه مقابل التوقف عن قتل الرهائن.

وبهذا الخصوص يقرر طومان باي إنقاذ أهل مصر بتسليم نفسه بعدما خسر شقيقته مريم "الفنانة السورية ديمة قندلف" بقصف مدفعي، ويُصدر سليم الأول حكمه بإعدام طومان باي بعد يومين.

مشهد الإعدام أثار ضجة كبيرة وحالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتوجه طومان باي للمشنقة ويقوم بقراءة سورة الفاتحة 3 مرات، ويوجه كلمة إلى مؤيديه قائلًا: "اني راحل ومصر باقية".

وأشعل هذا المشهد حماسة الجمهور والذي ضج بالتعليقات عليه خاصة الجملة التي توجه بها طومان باي إلى مؤيديه.

فيما حاز الفنان السوري محمود نصر على إعجاب الجمهور بسبب أدائه المتميز والمذهل وتقديمه دور السلطان سليم الأول والمليء بالتفاصيل الإجرامية والدموية بطريقة مميزة.

وعلى صعيد مختلف أثار المسلسل بشكل عام حالة من الجدل فالبعض وجد أن العمل يحمل العديد من المغالطات التاريخية، وان السياسة تدخلت في تزييف التاريخ.

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