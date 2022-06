فوز الفهد تكشف إصابتها بالحسد.. وهذه آخر مستجدات حالتها الصحية

كشفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن إصابتها بفيروس كورونا بل عدة أيام، مُشيرةً أنها أحست بالإرهاق والتعب الشديدين خاصة أنها حامل بطفلها الثاني.

وخرجت فوز الفهد بمقطع فيديو تتحدث فيه عن آخر تطورات وضعها الصحي، ولتطمئن معجبيها الذين أثارت قلقهم؛ مؤكدة أنها في حالة جيدةومتواجدة حاليًا في المنزل، بعدما نقلت إلى المشفى لتلقي العلاج الأمثل لحالتها، خاصة وأن حرارتها كانت مرتفعة للغاية.

وحول إصابتها بالفيروس، أشارت أن العدوى نقلت إليها من أحد العاملين معها، رغم حرصها الزائد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كاملة مثل ارتداء الكمام واستخدام معقمات اليدين. وبدورها نقلت العدوى إلى زوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف.

ونصحت الفاشينيستا السيدات الحوامل أن يعتنين بأنفسهم ويتخذن جميع الاجراءات الاحترازية، وإن كن قد أصبن سابقًا بالفيروس، خاصة أن مناعتهن تكون أضعف خلال فترة الحمل أكثر من أي وقت مضى.

وحمدت الفهد الله على العافية والصحة، وشعرت بالامتنان لخروجها من الأزمة الكبيرة، لا سيما أن الأطباء طلبوا منها التحمل من أجل جنينها.

فوز الفهد تكشف إصابتها بالعين

ولفتت إلى أن ما وقع لها كان بسبب الحسد والعين، فبعدما علَّقت إحداهن بدهشة من قدرتها على العمل وتقديم ثماني إعلانات خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى قدرتها على التنقل من مكان إلى آخر، نقلت إثرها إلى المشفى، وقالت: "أنا شوفت شيء في حياتي ما شفته، لكن الحمد لله على كل حال جد الحمد لله مليون مرة على نعمة الصحة".

فوز الفهد تعلن حملها بطفلها الثاني

وقد فاجأت الفاشينيستا الكويتية متابعيها ومحبيها بخبر حملها بطفلها الثاني من زوجها رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يوثَّق لقطات عاطفية تجمعها بنجلها "أحمد"، حيث حملته بين ذراعيها وهي تداعب يديه وتحتضنه بحب على أنغام أغنية "Can't Help Falling In Love" للمغنية هالي رينهارت، ثم سلطت عدسة الكاميرا على بطنها المكور وهي تلامسه بعطف كاشفةً الأخبار السعيدة.

ويظهر في ختام الفيديو عبارة "عائلتنا تنمو"، لتزف لمتابعيها الأخبار السعيدة.