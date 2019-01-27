أحمد جمال وخطيبته ديانا الخميس

حل الفنان المصري ونجم عرب آيدول أحمد جمال ضيفًا على برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، وتحدث خلال اللقاء عن تفاصيل لقائه مع خطيبته السعودية الإعلامية ديانا الخميس، وكيف جمع القدر بينهما، بالإضافة إلى مواقف طريفة حدثت معهم خلال تلك الفترة.

وقال جمال بأنه قابلها للمرة الأولى في دبي خلال استضافته في حوار إذاعي، وشعر في وقتها بانجذاب إليها، لذا قرر بعد أيّام أن يتواصل معها هاتفيًا ويسألها إذا كانت مرتبطة أو مخطوبة، فقامت بخداعه وأجابت أنها مرتبطة على خلاف الحقيقة، وذلك بسبب خوفها من أن تتعرض لأي مضايقات أو علاقات غير جدية.

ولكنه لم ييأس وذهب واستعلم عنها في الإذاعة وسأل الأشخاص العاملين معها إذا كانت مرتبطة أم لا ولم يجد الإجابة الشافية هناك أيضًا، ولكنه ظل يقترب منها حتى تأكد فيما بعد أنها عزباء وانتهز فرصته وقتها وتقدم لخطبتها.

الجدير ذكره أن أحمد جمال أشار إلى أن ديانا الخميس تركت عملها الإذاعي في دبي، وبدأت عملًا في مصر بنية الاستقرار فيها حتى تستطيع الزواج منه والعيش معه في نفس المكان.