فيديو: تشوّه وجه وعد السعودية بسبب خطأ طبي!

الفنّانة وعد

شاركت الفنّانة السعودية وعد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت من خلاله التشوه في وجهها التي كانت تعرضت له بسبب خطأ طبي على يد طبيبة في دبي وصفتها بـ"النصّابة".

وظهرت بعض الكدمات على وجه وعد التي كانت تنوي أن تخضع لجلسة "الفيلر"، إلّا أن الطبيبة عرّضتها لحروق وكدمات في وجهها، ممّا دفعها للجوء إلى طبيب سعودي لمعالجة الأمر على وجه السرعه قبل أن تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

وقالت وعد تعليقًا على ما حدث: "تجربتي مع طبيبة نصابة بدبي وتعديل ما عملته مع اصدق وافضل الدكاترة السعودين بالرياض اخويا @DrAlmousa_Ahmad و #خالد_الزهراني الصديق الغالي احمد بعيادة لي وخالد بمستشفى الصفوة هم مثال للمصداقية والاخلاق النزيهه اتمنى تدخلو سنابي وتسمعو التفاصيل او انستقرام".

من ناحية أخرى، أعلنت مؤخرًا الفنّانة وعد عن طرح أحدث أغانيها المنفردة على موقع يوتيوب بعنوان "المشكلة"، وهي من كلمات علي الفريداوي وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل.