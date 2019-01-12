فيديو: ردة فعل الفنانة رجاء الجداوي بعد مشاركتها في مهرجان شتاء طنطورة في السعودية

الفنانة رجاء الجداوي

أعربت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مهرجان شتاء طنطورة في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وقالت الجداوي خلال حديثها مع أديب على قناة إم بي سي مصر: "رحلتي للسعودية اكتشاف وأنا كنت منبهرة بمدينة العلا، والسياحة الثقافية أفضل من الترفيهية في مختلف أنحاء العالم، لأنها تضيف إلى الفرد الكثير من المعلومات الجديدة، والرحلة إلى السعودية ثرية في مختلف جوانبها".

الجدير ذكره أن مهرجان شتاء طنطورة هو برنامج مميز يقدم أنشطة متنوعة تقام في نهاية كل أسبوع، وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافة إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق الخيول.