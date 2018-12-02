فيديو: فيفي عبده تشعل الأجواء برقصها في زفاف ابنة الفنان صلاح عبدالله

فيفي عبده

حضرت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية فيفي عبده زفاف ابنة الفنان المصري صلاح عبدالله، وأشعلت الأجواء برقصها مع العروس شروق عبدالله صلاح وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومما زاد حماس الحاضرين في الحفل وأولهم فيفي عبده، عندما بدأ المطرب الشعبي حكيم بغناء أغنياته الشهيرة، حيث ظهر في إحدى الفيديوهات متوجهًا إلى فيفي ويشجعها لتقدم وصلة رقص كهدية لابنة الفنان صلاح عبدالله، وبالفعل هذا ما قامت به.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Dec 1, 2018 at 12:26am PST

وفي ذات السياق، احتفل الفنان صلاح عبدالله بزفاف ابنته شروق على رجل الأعمال عمرو فتحي أباظة مساء يوم الخميس الماضي، وذلك بحضور كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث وجه له العديد من الفنانين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

View this post on Instagram A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum) on Nov 30, 2018 at 8:55am PST