فيديو: مريم حسين تعلن اعتزالها الفن والتمثيل..فما السبب؟

مريم حسين

أعلنت الفنانة مريم حسين عن عدم رغبتها إكمال مشوار الفن والتمثيل من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على سناب شات، وكشفت لمتابعيها عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار والذي جاء الآن بعدما مضت أكثر من 7 سنوات في هذه المهنة.

وفي التفاصيل، ذكرت مريم حسين أن أول أسبابها التي دفعتها للابتعاد عن التمثيل هو أنه لم يعد هناك محتوى وسيناريو مناسب يستحق أن تبذل جهدها فيه وتعود من خلاله للدراما والمسلسلات، وأيضًا فقد مرت فترة طويلة ولم يُعرض عليها أي دور جيد مثلما كان يحدث معها في السابق.

وتابعت حديثها وقالت أن السبب الثاني هو الاستيقاظ في الصباح الباكر والتحضير للذهاب إلى موقع التصوير والانتظار حتى الظهر للبدء بالعمل مؤكدة أن هذه الطريقة في العمل أصبحت لا تناسبها أبدًا، لذا قررت أنه حان الوقت لأخذ قسط من الراحة.

View this post on Instagram A post shared by سلبرتي عربيCelebrity Arabic (@celebrity_arabic) on Dec 16, 2018 at 11:18pm PST

من ناحية أخرى، كانت مريم حسين قد أثارت الجدل منذ فترة وجيزة، وذلك بعدما شاركت فيديو أثناء مرورها في وعكة صحية وهي مستلقية على سريرها وتشرب الزنجبيل للتخفيف من أعراض مرضها، حيث كانت تعاني من الإنفلونزا.