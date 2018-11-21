الفنانة يسرا

عرّضت الفنّانة المصرية يسرا أحد الصحفيين من قناة "DMC" للإحراج، وذلك بعدما رفضت إجراء مقابلة أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40.

وكانت فكرة القناة تتمحور حول إجراء مقابلات مع الفنانين أثناء تواجدهم في الافتتاح عن طريق إرسال كروت بها طلب أو سؤال بشكل عشوائي، ووقع الاختيار على يسرا في البداية، وكان السؤال الموجّه لها "اعترفي بسر"، إلّا أنها رفضت وقالت للصحفي : "مش وقته"، وتجاهلت الكاميرا وتابعت حديثها مع من كان حولها.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها يسرا بإحراج صحفي خلال المناسبات والمهرجانات التي يجمتع فيها الفنانون، حيث سبق لها وأن فعلت ذات الأمر في مهرجان الجونة السينمائي والإسكندرية.

من ناحية أخرى ، قامت إداراة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بتكريم المخرج والكاتب والرسام البريطاني بيتر جرينواي ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما كرم المهرجان الممثل العالمي وأيقونة السينما ريف فاينز، بالإضافة إلى الفنان حسن حسني والموسيقار هشام نزيه.