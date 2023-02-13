ذكريات "فستق عنتاب" تحت الأنقاض.. والكشف عن موعد الحلقة الجديدة من طائر الرفراف (فيديو حزين)

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمنطقة غازي عنتاب والتي تعرّضت لزلزال مدمّر في الأسبوع الماضي أدّى الى قتل الالاف من الضحايا وتدمير المنازل، وهي المنطقة التي شهدت تصوير الحلقات الأولى من المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف.

لقطات مؤثرة لمكان تصوير مسلسل "طائر الرفراف"

وثّق الفيديو الذي انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منطقة غازي عنتاب التي تم تصوير الحلقات الاولى من المسلسل فيها.

وأظهر الفيديو الذي وصفه الجمهر بـ "الحزين" الدمار الهائل الذي حلّ بمنطقة غازي عنتاب بعد الزلزال الكبير والمدمّر، فأثار حالة من الصدمة والحزن بين جمهور المسلسل الذين استذكروا الحلقات الاولى من المسلسل في غازي عنتاب وهي لحظة لقاء "سيران وفريد" ومناداة فريد لسيران بـ "فستق عنتاب".

وفي تفاصيل المسلسل فإن "سيران" كانت تعيش مع عائلتها في منطقة غازي عنتاب وهناك التقت بفريد للمرة الاولى حيث تزوّجته بعد ذلك وانتقلت للعيش في قصر عائلته في اسطنبول.

تأجيل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "طائر الرفراف"

أعلنت القنوات التركية وشركات الانتاج عن تأجيل عرض الحلقات الجديدة من جميع المسلسلات التركية وذلك بسبب الزلزال الكبير الذي تعرّضت له تركيا خلال الاسبوع الماضي.

وكشفت بان الاعمال التركية أجّلت عرض اعمالها حتى يوم 20 فيبراير، وذلك لصعوبة التصوير، أما حلقة مسلسل "طائر الرفراف" من المقرر حتى هذه اللحظة أن تعرض يوم 24 فيبراير القادم.