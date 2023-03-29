فيديو صادم لمحمد سعد يتفوه بألفاظ خارجة أثناء تصوير "الحاج إكسلانس"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار جمع الفنان المصري محمد سعد مع فريق الإنتاج في موقع تصوير مسلسله "الحاج إكسلانس"، متفوهًا بألفاظ خارجة وصفها البعض بـ"المهينة".

محمد سعد يصرخ في موقع تصوير "الحاج إكسلانس"

سعد، الذي بدا عليه الانفعال والغضب، قال بصوت عالٍ موجهًا كلامه لفريق الإنتاج: "أنتم أوفر..دا انتو محدش بطيقوا فشلة.. اللي مش عاجبه كلمة يقول، في حد عنده حاجة؟"، وعم المكان حالة من السكون والصمت، بينما توجَّه بعض الأشخاص لتهدئته.

ردود أفعال المتابعين

وانتقد المتابعون تصرفات سعد واصفين إياه بـ"المغرور"، وكتب أحدهم: "صار محمد سعد انسان دمو اتقيل او مغرور والمسلسل الجديد تبعو اكسلانس بايخ اكتير والله احضرت منو اول حلقتين او ما اعجبني او بطلت اتابعو لانو عامل فيه شخصيه مقرقه او مش حلوه خالص او رح يطلع افشل مسلسل في رمضان".

من جهة أخرى، دافع الكثيرون عن سعد، لافتين إلى أنه يحاول ضبط الأمور لإنجاح العمل، فكتبت إحداهن: "راجل خايف على شغله وبيعنف رجالته اللى مقصرة فين بقي الموضوع ؟! ومعظم نجوم مصر والمخرجين والمنتجين بيعملوا كدة، فى مسئولية ووقت محدد لايجار مكان التصوير والمعدات وعدد ساعات التصوير وكله بيكون مضغوط .. ده كدة اقل من العادي".

مخرج "الحاج إكسيلانس" يرد على تصرف محمد سعد

بدوره، خرج مخرج العمل إبرام نشأت لإيضاح بعض النقاط في تصريحات ضحفية، نافيًا ما أشيع حول أن الشجار وقع بينه وبين سعد، وقال: "الخناقة مش معايا ولا مع طاقم العمل، الخناقة مع طاقم الإنتاج ودي أول خناقة أشوفها ليه، والناس فاهمة غلط بالعكس هو أصلا صاحبنا وبيضحك ويهزر معانا في الكواليس طول الوقت وبيدعمنا".

وتابع: "الكواليس زي الفل وهو فنان شاطر ومحترم وأخويا وصاحبي وجاري، وهو اللي رشحني هو صاحبي جدًا".

وأشار إبرام إلى أن أحد أسباب الشجار يعود لموقع التصوير بمنطقة الحرفيين في القاهرة، وباعتبار أنها منطقة مزدحمة؛ أدى ذلك لعدم قدرته على التصوير، بالإضافة إلى عدم تلبية الإنتاج بعض متطلباته.