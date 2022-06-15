فيديو عفوي لـ إليسا وهي نائمة يعرضها للسخرية

روَّجت الفنانة اللبنانية، إليسا، لألبومها الجديدة بطريقة وصفها البعض بالـ"غريبة"، وذلك عبر مقطع فيديو تظهر فيه نائمة على سريرها.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإليسا أثناء نومها على السرير في غرفة نومها، ليقترب منها أحدهم موجِّهًا الكاميرا على وجهها، ثم يباغتها بسؤال حول موعد ألبومها الجديد، لتجيبه ونظرات الاستغراب على وجهها: "ولو ألبوم شو؟ نحنا مش عنا حفلة؟".

ومع تكرار السؤال عليها، أجابت قائلة: "لا لسه بدري وما لكش دعوى على كل حال..في وقت نام بعد شوي"، لتعود إلى السرير وتغطي وجهها بالغطاء.

مين صاحب هالفكرة الذكية 🤔؟!يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟🤭إنو هي الوس اذا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية ويارب تنجينا🤭بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم🤭إلا اذا عاملي هالشي لجماعة تيك توك😉 #إليسا https://t.co/W2H4ZOA2hP — HOT NEWS (@NewsGherChekel) June 14, 2022

وما كان مشهد عفوي، تحوَّل إلى سخرية وانتقادات، فقد انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الفيديو، فكتبت إحداهن: "مين صاحب هالفكرة الذكية 🤔؟!يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟🤭إنو هي الوس اذا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية ويارب تنجينا🤭بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم🤭إلا اذا عاملي هالشي لجماعة تيك توك".

وعلَّقت أخرى ساخرة: "أهم شي النوم ب فول مايك أب وشعر مليّس عالآخر من ضمن التمثيلية ، والرواق هي وهم ترد عليه".

وفي مقطع فيديو آخر، تظهر إليسا مستلقية على السرير، بينما يقترب منها الشاب ليسألها ما الذي تأكله، لتميل نفسها وعلامات الإحراج على وجهها.



والجدير بالإشارة إلى أن إليسا تتحضر لإطلاق ألبومها الجديد، الذي هو من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر إطلاقه قريبًا.

إليسا الفنانة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"

اعتبرت الفنانة اللبنانية إليسا الفنان الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، متصدرةً قائمة YouTube top 100 على مستوى العالم؛ وذلك بعدما تجاوزت أغنيتها "من أول دقيقة"، بالتعاون مع الفنان المغربي سعد لمجرد، المائة مليون مشاهدة.

وتعتبر هذه الأغنية السابعة لإليسا التي تتخطى هذا الرقم، وبذلك تكون النجمة العربية الأعلى مشاهدة.