فيديو فاضح يثير غضب الشارع المصري للمثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج!

منى فاروق..شيماء الحاج

تسبب فيديو فاضح يعود للممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بغضب عارم واستياء عام في أوساط الشارع المصري وفي عدد من الدول العربية، حيث تداولت عدة مواقع المقاطع الفاضحة بكثافة خلال الساعات الماضية وتصدرت أسماؤهم موقع البحث الشهير جوجل.

وفي التفاصيل، كانوا الممثلتان المصريتان قد ظهرتا بملابس شبه عارية وغير محتشمة أبدًا أثناء رقصهما على إحدى الأغنيات في الفيديو الذي انتشر، وهو الأمر الذي تسبب بغضب كبير من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وبحسب بعض المصادر الصحفية، فإن هذا الفيديو لمنى فاروق وشيماء الحاج قديم، إلّا أنه انتشر مجددًا وبشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، وأوضحت بعض المواقع أن الممثلتان كانتا في حالة سكر شديدة في المقطع الذي تم تداوله وانتشر على تويتر ويوتيوب كانتشار النار في الهشيم.

الجدير ذكره أنه لم يصدر أي توضيح أو تعليق حتى الآن من قبل منى فاروق أو شيماء الحاج بخصوص المقطع المتداول، ومن موقع البوابة الإخباري نعتذر على نشر الفيديو بسبب أن المقطع جريء جدًا ولا يصلح للمشاركة أبدًا.