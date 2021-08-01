فيديو قديم يكشف سبب ارتداء انتصار الشراح الحجاب

كان خبر وفاة الفنانة الكويتية الراحلة انتصار الشراح بمثابة صدمة للجميع، فقد كان من المتوقع أن تتلقى العلاج المناسب في لندن لتعود لعائلتها بصحة وعافية، إلَّا أنه وافتها المنية قبل ذلك.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء جمع انتصار الشراح الإعلامي العراقي صالح الراشد في برنامج "الطائرة"، والذي روت فيها قصة ارتدائهما الحجاب وما الشيء الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار.

تقول: "شفت برنامج اسمه "قبل أن تحاسبوا" وكانت الحلقة عن بر الوالدين، هني اللحظة يلي ياتني البس الحجاب".

وتابعت: "رفعت التلفون وقلت لزوجي انا تحجبت وقلي "روحي نامي" وقت له "والله تراني تحجبت.. كنت مواعدة جريدة روح أعمل مقابلة معها وارتديت الحجاب وذهبت، ولكن لا أذكر أي عام بالضبط".

وفاة انتصار الشراح

توفيت انتصار الشراح عن عمر ناهز الـ 58 عاماً بعد صراع مع المرض دام لأكثر من أربعة، حيث مرَّت في حالة صحية صعبة عقب تعرضها لنقص في الأكسجين وإجرائها عملية جراحية في الأمعاء، ونظرًا لخطورة حالتها وعدم توافر العلاج المناسب لها في الكويت، نُقلت إلى العاصة البريطانية لندن لاستكمال علاجها بعدما بذل زوجها مازن التميمي جهدًا كبيرًا لتسفيرها إلى الخارج.

وكان من المقرر استمرار فترة علاجها لمدة لا تقل عن 6 أشهر؛ نظرًا لحاجتها إلى العديد من الفحوص الطبية وإعادة تأهيل وغسيل الكلى، إلَّا أنه وفاتها المنية قبل تشافيها من آلامها.

نبذة عن انتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائياً مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.