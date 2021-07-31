انتصار الشراح في ذمة الله بعد معاناة مع المرض!

انتقلت إلى رحمة الله الممثلة الكويتية انتصار الشراح عن عمر ناهز الـ 58 عاماً بعد صراع دام لـ أشهر مع المرض.

انتصار كانت قد عانت من نقص في الأكسجين في الدم إضافةً إلى تواجد بكتيريا في الدم منذ حوالي الـ 4 أشهر وكانت الصدمة الكتاب الرسمي الذي صدر من أحد مستشفيات أمريكا والذي يرفض فيه استقبال حالة إنتصار وبحسب المتداول أن السبب يعود لـ صعوبة وضعها الصحي وعدم القدرة على علاجه.

الممثلة الكويتية كانت قد خضعت للعلاج عن طريق إستئصال التقرحات من المعدة والخضوع للتنظير بعد أن أصبحت غير قادرة على تناول الطعام والشراب، إلا أن الأمر تطور إلى احتياجها لغسيل الكلى بسبب مضاعفات العملية الجراحية.

نبذة عن انتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائياً مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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