إنتصار الشراح بوضع صحي حرج ...وزوجها يطلب من الجمهور الدعاء لها!

الأوضاع الصحية للممثلة الكويتية إنتصار الشراح ما تزال من أسوء لـ أسوء وخاصةً خلال الساعات القليلة الماضية.

زوج إنتصار أطلق تصريحات حول وضع زوجته الصحي وجاء تحديداً فيها "أم سالم بيد الله، وما تحتاج إلا الدعاء من محبيها وجمهورها في جميع الدول الخليجية والعربية، لعل وعسى أن تقوم بالسلامة وترجع للكويت وأهلها بصحة وعافية".

وتعاني انتصار من نقص في الأكسجين في الدم إضافةً إلى تواجد بكتيريا في الدم منذ حوالي الـ 4 أشهر وكانت الصدمة الكتاب الرسمي الذي صدر من أحد مستشفيات أمريكا والذي يرفض فيه استقبال حالة إنتصار وبحسب المتداول أن السبب يعود لـ صعوبة وضعها الصحي وعدم القدرة على علاجه.

الممثلة الكويتية كانت قد خضعت للعلاج عن طريق إستئصال التقرحات من المعدة والخضوع للتنظير بعد أن أصبحت غير قادرة على تناول الطعام والشراب، إلا أن الأمر تطور إلى احتياجها لغسيل الكلى بسبب مضاعفات العملية الجراحية.

نبذة عن إنتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائياً مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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