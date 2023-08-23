فيديو مؤثر يجمع محمد عادل إمام وشقيقه رامي.. بالتزامن مع أنباء الحالة الصحية لوالدهما

انتشر عبر السوشال ميديا فيديو وصفه الجمهور بـ "المؤثر" يجمع النجم الشاب محمد عادل إمام بشقيقه المخرج رامي إمام الذي بعد انتهاء تصوير آخر مشاهد فيلم "أبو نسب" المقرر عرضه قريبًا.

فيديو مؤثر يجمع محمد عادل إمام وشقيقه رامي

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع فيديو من كواليس تصوير فيلم أبو نسب للنجم المصري محمد عادل إمام، الذي يتولى إخراجه شقيقه رامي.

ويظهر الثنائي وإلى جانبهما الفنان ماجد المصري الذي يشارك كضيف شرف في العمل، ويبدأ رامي بالتحدث عن اهمية شقيقه محمد الذي شارك معه في عدة اعمال ليتأثر الأخير ويقوم باحتضان شقيقه وتقبيل رأسه ويده، وبسبب هذا التصرف لم يتمالك رامي دموعه ليظهر متأثرً جدًا.

واللافت أن الفيديو هذا انتشر بالتزامن مع أنباء تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام بسبب إصابته بمرض الزهايمر الذي جعل من الصعب انخراطه في المجتمع مما دفع ابنيه لوضعه تحت الإقامة الجبرية خوفًا عليه وحفاظًا على تاريخه الفني.

وحصد الفيديو العديد من التعليقات حيث راح بعض الأشخاص للحديث أن التأثر الكبير الذي ظهر على الثنائي بسبب حالة والدهما الصحية.

فيلم أبو نسب

وبالعودة للحديث عن الفيلم، وحسب الأخبار المتداولة يروي العمل قصة شاب يواجه مشاكل في النسب ويضطر للتعامل معها وسط العديد من الأحداث الكوميدية.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد إمام الفنان ماجد الكدواني، الفنانة ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر.

