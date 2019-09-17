فيديو متداول لشقيق الفنان راشد الماجد والجمهور يسأل: "صوته جميل مثل شقيقه؟"

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشقيق الفنان السعودي راشد الماجد "يوسف الماجد"، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمد القلم في احتفالية بشركة روتانا، وتم تداول المقطع بكثافة بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وكان السؤال الذي شغل الجميع بعد متابعة الفيديو الخاص بـ"يوسف الماجد" شقيق راشد الماجد، هل يتمتع بصوت جميل مثل أخيه؟ ليرد على السؤال بالنفي وأن هناك تشابه بالأصوات فقط عند الكلام، بينما أشار الإعلامي حمد القلم إلى الشبه الكبير في الشكل بينهما.

الجدير بالذكر وبحسب ما أوضح الإعلامي حمد القلم أن يوسف الماجد كان متواجدًا برفقة أخيه الفنان راشد الماجد الذي كان في الرياض خلال احتفالية في شركة روتانا للتوقيع على الألبوم الجديد، إلى جانب عدد من الحفلات في السعودية والكويت ودبي.

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