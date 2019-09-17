كريم فهمي يرد على متابعة سخرت من شكل ابنتيه!

سخرت إحدى الفتيات من صورة نشرها الفنان كريم فهمي جمعته بشقيقه الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا الزاهد وأسرته، بعد إخفائه لوجهى ابنتيه بوضع قلوب عليهما أثناء الاحتفال بزفاف شقيقه على هنا الزاهد، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

ووجهت الفتاة رسالة له قائلة: ( قلوب ايه اللى حاطيتها على وش العيال، أفهم بس ايه الفكرة، يعني شعرهم اللي شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يارب سامحني بس مش قادرة اسكت بجد)، حسب اليوم السابع.

الأمر الذى أخرج كريم فهمي عن شعوره ورغم عدم رده أبدا بأسلوب غير راق على متابعيه، إلا أنه لم يتمالك نفسه ورد عليها قائلا، (بصي أنا عمري ما غلط في حد، لكن هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام ميطلعش مني، وأنا هحترم أن ليكي أب هيزعل لو غلطت فيكي ويمكن يتدارك غلطته في التربية).