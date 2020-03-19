فيديو مسرّب وصادم: فنانة كويتية شهيرة تشكو من الأوضاع المالية وتطلب المساعدات!

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للممثلة الكويتية سعاد سلمان، ظهرت فيه وهي تتواصل مع أحد الأشخاص وتشكو له سوء الأوضاع المالية، وأحدث المقطع ضجة كبيرة بين المتابعين.

وفي التفاصيل، ظهرت الممثلة الكويتية سعاد سلمان في مقطع مسرب وهي تتواصل مع أحدهم وتشكو له سوء حالتها المادية، إلى جانب أنها طلبت منه استدانة المال مؤكدة أنها لم تقبض مستحقاتها من آخر أعمالها الفنية حتى الآن، وتدهورت أوضاعها المالية إلى درجة أن الثلاجة لديها فارغة ولا يوجد بها طعام أو أي مواد تموينية.

ولاقى الفيديو ردود فعل مصدومة من الجمهور، حيث أشار البعض إلى أن كلام الممثلة الكويتية يثير الاستغراب والدهشة خاصة وأنها أعلنت مؤخرًا نيتها الخضوع لعملية تكميم معدة لإنقاص وزنها، فكيف الآن وصلت إلى هذه المرحلة وأصبحت معدمة ماديًا لا تملك قوت يومها.

في حين رأى البعض أن الشخص الذي نشر الفيديو هو شخص عديم الضمير ولا يتحلى بالأخلاق، وتسريبه للفيديو وتشهيره بالفنانة سعاد سلمان هو فعل لا يقدم عليه إلّا شخص متجرد من الأحاسيس ولا يهمه حياة الآخرين ومشاعرهم.

والجدير بالذكر أن الممثلة سعاد سلمان تعرضت في وقت سابق لموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها برنامج "صباح الكويت"، وذلك بعد أن قال لها أحد المتصلين: "أنا عندي طلب من سعاد، ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي؟".

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