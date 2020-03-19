هل تم وضع نهى نبيل في الحجر الصحي.. وما حقيقة مخالفتها القوانين!

تعيش الفاشنيستا الكويتية من أصل مصري "نهى نبيل" تحت هجوم شديد من قبل رواد السوشال ميديا على خلفية مخالفة قوانين الحجر الصحي.

نهى كانت في زيارة سريعة لـ فرنسا، واتجهت بعدها إلى "جينيف" لتختم رحلتها بالعودة إلى دولة الكويت بداية الشهر الحالي "مارس".

تواجدت الفاشينيستا برفقة مجموعة من الأشخاص لزيارة بنك الكويت الدولي للدم، وعلى الأغلب أنها تبرعت بالدم في فترة حساسة وحرجة بسبب فيروس كورونا.

وانتشرت اليوم أخبار عن وضع نهى نبيل تحت الحجر الصحي الإجباري على خلفية مخالفتها القوانين، إلا أنها في ساعات الصباح الباكر أكدت أن الموضوع غير صحيح وأنها حجرت نفسها في البيت بسبب حس المسؤولية الذي تمتلكه وأنه لم تتلقى أي أمر من أي جهة رسمية بأهمية الحجر، الإعلام الأمني جاء رده سريع وأكد أنه تم وضع فاشنيستا كويتيه تحت الحجر الإلزامي لمخالفتها القوانين.

الإعلان الرسمي أثار غضب رواد السوشال ميديا، وطالبوا بضرورة معاقبتها لوجود احتمالية حملها لـ فيروس كورونا وأنها قامت بالتبرع بالدم ضاربة قوانين الحجر في الحائط وأنها بذلك ساهمت في نشر الفيروس في حال تأكدت أخبار إصابتها!

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