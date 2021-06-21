فيديو هيدي كرم مع ابنها يعرضها للانتقاد.. وهكذا ردَّت على من وجدوه مقرفًا!

أثارت الفنانة المصرية هيدي كرم موجة من الانتقادات والغضب بعد نشرها مقطع فيديو برفقة ابنها الشاب أثناء ممارسته تمارين الضغط.

شاركت هيدي كرم متابعها فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يظهر فيها ابنها نديم مستلقيًا على الأرض يستعد لممارسة تمارين الضغط بطريقة مختلفة، حيث صعدت هي على ظهره وتمددت فوقه لتكون بمثابة ثقلًا له.

وأرفقت كرم الفيديو بتعليق، جاء فيه: "حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار".

وانهالت التعليقات المنتقدة لتصرف هيدي كرم معتبرين ما فعلته بالـ"مقزز" و"غير الأخلاقي"، فكتب أحدهم معلقًا: "شو هادا عيب يشيلك على العين والراس أما هيك ما أظن ان فيها رد جميل ولا حنيه".

وكتبت إحداهن بسخرية: "منظر وحش يعنى منظر مؤرف اوووى على فاكرة مش عارفه ايه الارف اللى بتورة للناس دة".

من جهة أخرى، وقف الكثيرون في صف كرم وأبدوا إعجابهم بالفيديو وانتقدوا أولئك الذي ينتقدونها، وكتب أحد المستخدمين مدافعًا: "مع احترامي للجميع، اي حد يشوف الفيديو ده "عيب" او "مقزز"، يبقى محتاج يكشف عند دكتور نفسي و يشوف الخلل فين. المشكلة مش في الفيديو، المشكله فعيونكم و في تفكيركم. و انا اسف لكل شاب امه محضنتهوش كفايه و لكل بنت ابوها محنش عليها و حضنها كتير لدرجة انهم وصلوا لمرحلة انهم يحسوا بحاجه غلط لم يشوفوا ام حاضنة ابنها. ربنا يهدينا و يهديكم".

وعلَّق آخر: "الناس اللي نيتها بتروح بحاجات تانيه انتو ناش مريضه وناقصين عقل وناقين تصلو وتقربو من ربنا لانكم مش فاهمين حاجه ام بتلعب مع ابنها وبيهزر مع بعض دي أمه وده حقها وده ابنها اللي ربته وكبرتو مش فاهمه اي اللي انتو فيه ده وعدم التحضر والجهل".

هيدي كرم ترد على منتقديها

وبعد موجة الغضب والاستهجان، خرجت كرم لوضع النقاط على الحروف والرد على منتقديها واصفة إياهم بـ"المرضى النفسيين" عبر سلسلة فيديوهات نشرتهم على خاصية "إنستغرام ستوري"، وقالت: "«بجد أنتم ناس مرضى.. الفيديو اللي نزلته مع ابني، التعليقات ومش كلها.. فيه ناس بتتمنى لي وتتمنى له الصحة وفرحانين بيه وبيباركوا لي عليه ويبارك لي فيه.. لكن فيه بعض الناس مريضة.. انتم مجانين وهبل.. أنتم مضحكين جدًا بجد.. أنتم مقرفين مش أنا.. أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني.. القرف في دماغكم أنتم والغباء والتخلف والمرض في دماغكم أنتم.. ربنا معاكم.. مش عارفة أقولكم إيه".