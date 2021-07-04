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فيديو يجمع دريد لحام وابنته يُعاود الظهور من جديد.. ومي العيدان تشيد بجمالها

منشور 04 تمّوز / يوليو 2021 - 09:17
دريد لحام
دريد لحام

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يجمع النجم السوري دريد لحام وابنته عبير أثناء معايدتهما الفنانة السورية شكران مرتجى.

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نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو الذي يظهر فيه دريد لحام وابنته جالسين إلى جانب بعضهما البعض أثناء تسجيلهما فيديو تهنئة لشكران مرتجى بمناسبة عيد ميلادها، حيث غنيا معًا أغنية "Happy Birthday to you".

 

وعلَّقت العيدان على الفيديو: "أول ظهور لعبير ابنة الفنان دريد لحام.. ما شاء الله جميلة".

وحاول أحد المتابعين لفت نظر العيدان حول أن الفيديو قديم ويعود لعام 2019، وكتب: "الفيديو قديم قاصين عليج".

 

رد فعل شكران مرتجى من فيديو التهنئة

 

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وبغض النظر على أن الفيديو قديم، إلَّا أننا قررنا إعادة نشر رد فعل مرتجى وتعليقها على الفيديو قبل سنتين، حيث أعادت نشره عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قبل عامين، وكتبت: " نيالي فيكم كلكم لك بحبكم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي أنا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعة. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبي متل ما بتقول للكل".

 

كلمات دالة:دريد لحاممشاهيرنجوم سورياابنة دريد لحامشكران مرتجى

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