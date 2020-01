(فيسبوك) يصف (سالمونيلا) بالمؤذية و يشترط موافقة المستخدم!

وضع موقع (فيسبوك) أغنية (سالمونيلا) للفنان الشاب تميم يونس، تحت بند المحتوى المؤذي والقاسي.

الأغنية التي أطلقها يونس في ليلة رأس السنة، أثارت جدلا كبيرا وهاجمها الكثيرون بزعم أنها تقلل من قيمة المرأة وتدعو للتحرش بها.

الفيديو الذي حقق قرابة 2.5 مليون مشاهدة عبر موقع (فيسبوك،) أصبح مكتوبا عليه: (This video may contain cruel or insensitive content)، ولا يمكنك مشاهدته إلا بعد إبداء الموافقة على تشغيله، حسب موقع مصراوي.

وعلى الرغم من ذلك فما زالت الأغنية تحقق نجاحا كبيرا، وتصدرت لوقت طويل التريند على موقعي (جوجل وتويتر).