منتج يلجأ للسحر لأذية فيفي عبده .. وشخص يتعهد بفكه

اعترف المنتج المصري أحمد الزواوي أنه المتسبب بمرض الفنانة المصرية فيفي عبده وما تعانيه في الوقت الراهن، مُشيرًا إلى أنه لجأ للسحر وعلم الفلك من أجل الحصول على مستحقاته المالية منه.

منتج فني يلجأ للسحر لأذية فيفي عبده

وأوضح الزواوي، خلال استضافته في برنامج "عقدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، أنه السبب الرئيسي لما تعانيه عبده، قائلًا: "ه العظيم أنا سبب اللي فيفي عبده فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم، ولا أخاف من حد نهائي لا بشر ولا غير بشر، إلا ربنا فقط".

ولفت إلى أنها لم يظلمها بل هي من ظلمت نفسها، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم، وتابع: "وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها آذيتها زي ما آذتني، ولو طولتها هموتها".

وأضاف: "لو افترضنا أن النص مليون جنيه بتوعي في 2017 كانوا كل ما أملك وتحويشة العمر، يبقى مش ضيعت مستقبلي، في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الآلهي الجزاء من جنس العمل، وعجزتها زي ما عجزتني".

متصل يقدم المساعدة لـ فيفي عبده

وفي ذات اللقاء، شارك أحد المتصلين بمداخلة هاتفية مشددًا على قدرته في تخليص فيفي عبده من السحر، وقال: "أنا من الموعودين، وعندي القدرة على فك الأعمال، وأنا مش مؤذي، وفيفي عبده هتتصل بك بعد ما تخف".

وأضاق: "بقدرة ربنا هخلص فيفي عبده من المشكلة، وبكرا هتمشي على رجلها".





فيفي عبده تعاني من السحر

وتأتي تصريحات المخرج بعد أسابيع من تعرض فيفي لأزمة صحية جديدة أعزتها لتعرضها للحسد والسحر، وذلك بعد أسابيع قليلة من خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري.

وكشفت الفنانة أنها تعرضت لهبوط في الضغط؛ ما استدعى خضوعها لبعض الفحوصات وتلقيها العلاج المناسب،.

وشاركت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه مستلقية على الكرسي بينما انهمك الطبيب بعلاجها، وقالت: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقول لكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي".

وتطرقت للحديث عن تفاصيل حالتها الصحية، قائلة: "حصل عندي هبوط وبيحللوا لي وحبيت أسجل لكم اللحظة دي، وأنا كل يوم بتألم من المشاكل دي".

وطلبت من جمهورها الدعاء على كل شخص يحاول إذائها: "إدعولي ربنا يؤذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".