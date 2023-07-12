محمد عبده يغني لهيفاء وهبي ونانسي عجرم.. وهكذا تفاعل المتابعون

تخطت تقنية الذكاء الاصطناعي حدود المنطق بدمجها أصوات الفنانين على أغانٍ قد لا تناسب لونهم الموسيقي، إذ تفنن البعض بوضع صوت فنان العرب السعودي محمد عبده على أغانٍ يستحيل أن يقبل غناءها على أرض الواقع.

محمد عبده يغني "يا حياة قلبي"

في التفاصيل، دمج أحد المستخدمين صوت محمد عبده على أغنية "يا حياة قلبي" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والتي جاء في مطلعها: "عايزني أقولك إني دايبه من زمان في هواك..باين عليا شوقي ليك وإنت مش داري..طب مش هقولك إن روحي يا حبيبي معاك..قرب شويه من عينيه تحس بناري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأغنية، فكتب أحدهم: "يارااااسي وش ذاااا نفسي اشوف ردة فعل محمد عبده ااذا سمعها ".

وأضافت أخرى معلقة: "متتتتتت ياربي وش ذا الصوت ياربي المشكله الحين لما بسمع صوت هيفاء بتذكر صوته".

محمد عبده يغني "حبك سفاح"

كما دمج مستخدم صوت عبده على أغنية "حبك سفاح للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والتي جاء في كلماته: "على عشانك ممكن انام في الثلج عشان تدفا.. على شانك اه اه اه.. على شانك من فرحتي هاعمل في الشارع زفة.. على شانك مهما هقول في كلام مش هيكون وفى".

ولم يتوقف إبداع البعض عند حدود دمج أصوات الفنانين بأغاني فنانين آخرين، بل قاموا بترجمة أالأغاني إلى اللغة الإنجليزية، إذ قاموا بترجمة أغنية "الأماكن" ومنحوا المستمتع الفرصة لسماعها بصوته محمد عبده.