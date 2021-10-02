فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة في (مع الفارس)

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج (مع الفارس) مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة (الرشيد) العراقية،.

وردا على سؤال (هل أنتِ مستعدة لكتابة لقب الراقصة على قبرك؟)؛ قالت الفنانة: (مينفعش.. إزاي تحط الراقصة! هو أنا رايحة بلقبي كراقصة! أنا بقول لربنا إني بحب الرقص، لكن يمكن أكون غلطانة واللفظ ده غلط).

أضافت: (ربنا اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ومش هخلى حد يحط لقب على مدفني إطلاقا، أنا مش هبيع شهرة وأنا ميتة).

و أوضحت الفنانة فيفي عبده أنها عانت من السحر وقالت: (بيتي مليان سحر...كل واحدة قادرة تعمل حاجة تترمي عن طريق الشغالين وأنا مفوضة أمري لله).

وأضافت قائلة (ممكن حد يخش البيت يقول ايه البيت دة من غير ماشاء الله هو يمشي من البيت وأنا اشوف البيت قد خرم الأبرة وابقى مش عايزاه، وأحيانا حد يقول البت دي زي الفرس أنام فيها).

و تابعت فيفي عبده وصف معاناتها مع السحر مسترجعة موقف حدث معها بسبب السحر حيث قالت : (السنة اللي قبل اللي فاتت كنت في مارينا وعاملة رقصات لذيذة جدًا وبعدين مشيت من هناك متدهورة وليه معرفش).

يذكر أن برنامج (مع الفارس) كان قد أثار عدة أزمات من قبل بسبب التصريحات التي يطلقها الفنانين ويطلبون حذفها، وهو ما حدث مع الفنانة رانيا يوسف التي وصلت الخلافات بينها وبين مقدم البرنامج غلى ساحات القضاء.